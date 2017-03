Le poids d’un site est un élément crucial pour sa vitesse d’affichage. Et les images sont un des éléments les plus pesants. C’est pourquoi Google a développé Guetzli, un nouvel encodeur open source pour le format JPEG. Il permettrait d’obtenir des images 35 % plus légères sans que la perte de qualité soit trop conséquente. Cet outil agit pendant la phase de quantification en éliminant les pixels les moins importants pour l’image. Basé sur le compresseur Zopfli, respectant les standards du format JPG, il est compatible avec tous les navigateurs ainsi qu’avec les éditeurs graphiques.

Attention : si cet algorithme est efficace, il demande plus de temps lors de la phase de compression.

Liens :

L’annonce de Google

Le dépôt Github