Glazier est un système de déploiement, développé en interne par Google, afin de simplifier et automatiser l’installation de Windows sur les postes de ses employés. Configurable via des fichiers textes, il permet de créer des modèles, des tests unitaires et même des simulateurs de build. Fonctionnant au travers du protocole HTTPS, il peut fonctionner depuis un serveur web ou depuis un CDN via le cloud. Disponible sur un dépôt Github sous licence Apache 2.0, Google précise tout de même que ce n’est pas un produit officiel.

Glazier est loin d’être isolé sur ce marché, de nombreuses solutions existent déjà, aussi bien libres que propriétaires.

Liens :

Le dépôt Github de Glazier

Le dépôt des projets Google