La marque Wiko a été fondée en 2011 à Marseille, dans le Sud de la France. Aujourd’hui Wiko opère dans plus de 30 pays à travers le monde. Wiko est actuellement la seconde marque la plus vendue en France et figure dans le top 5 en Europe de l’Ouest. A l’heure actuelle, Wiko continue d’évoluer avec 500 employés dans plus de 30 pays, dont 220 employés en France où les produits sont pensés et conçus.

Dans un communiqué, Wiko explique : « Le système d’exploitation open source Android a été lancé en 2007. A l’époque, les premiers smartphones coûtaient très chers. Les fabricants devaient s’acquitter de frais de licence d’un système d’exploitation ou prendre en charge les coûts de développement de leur propre OS. En d’autres termes, les smartphones n’étaient pas à la portée de tous. Google a voulu changer les règles en stimulant l’innovation et en augmentant le choix pour les consommateurs. Google a ainsi permis à Wiko d’innover, de se développer et de créer des emplois en France, en Europe et dans le monde entier. »

Wiko se dit « fier de recevoir ce prix de la part de son partenaire Google. »

