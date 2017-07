Les "vacances" sont-elles toujours synonyme de "relâche" ? Le site Qapa.fr a posé la question à plus de 4,5 millions de Français pour savoir comment les femmes et les hommes réagissent pendant leurs congés à l’appel de leur activité professionnelle.

Qui décroche pendant l’été ?

Qui des femmes ou des hommes arrivent le mieux à décrocher de son travail pendant les vacances d’été ? Apparemment c’est la gent féminine avec plus de 78% de femmes qui y parvient contre seulement 56% des hommes.

Plus le temps passe, plus le travail semble avoir une présence importante pendant les congés des Français. Ainsi, 53% des femmes et 69% des hommes interrogés considèrent que leur boulot prend plus de place qu’avant pendant leurs vacances.

Le smartphone ne semble pas être le coupable dans cette liaison quasi permanente avec l’activité professionnelle. En effet, 76% des femmes et 67% des hommes ne pensent pas que le téléphone est responsable de ce lien continu avec leur travail.

Pour ce qui est de travailler ou non pendant leurs vacances, même constat de divergence entre les femmes et les hommes. En effet, 71% des femmes déclarent ne pas programmer de travailler pendant leurs congés quand 51% des hommes avouent qu’ils risquent de le faire quand même.