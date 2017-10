Huawei et SUSE annoncent un élargissement de leur partenariat en vue de collaborer à la fourniture d’un serveur Mission Critical.

La solution fonctionnera sur le serveur Huawei Mission Critical KunLun à 16 ou 32 sockets (emplacements de processeur) et SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

SUSE Linux Enterprise Server sur KunLun s’appuie sur les noyaux Linux OS SUSE et opère en synergie avec le firmware de bas niveau fourni par KunLun. Cette combinaison doit permettre une coordination plus efficace entre le module pilote ACPI du noyau Linux, le module d’échange à chaud de mémoire et le sous-système de gestion de mémoire du noyau.

En outre, SUSE Linux Enterprise Server fonctionne de manière transparente avec le processus BIOS KunLun optimisé.

Le serveur Huawei KunLun Mission Critical est spécifiquement conçu pour les applications critiques : bases de données d’entreprise, aide à la décision, processus métiers. Il accepte 8, 16, ou 32 processeurs Intel épaulés par jusqu’à 32 To de mémoire intégrée ; conséquence . : le serveur KunLun est capable de traiter sans effort des masses de données, y compris dans les systèmes de base de données « in-memory » à grande échelle.