Cette semaine se déroule IT Partners à Marne-la-Vallée. Igel y présente l’ensemble de ses dernières solutions clients légers logicielles et matérielles, dont UDC3 sous le Linux IgelL.

Sur le stand K33 de son partenaire distributeur Feeder, l’entreprise a fait la démonstration de l’Igel UD Pocket, un client léger portable, pas plus grand qu’un trombone, qui offre à l’utilisateur la possibilité de lancer le démarrage de tout terminal x86 qui peut être booté sur clé USB soit sous l’Igel Linux 10, soit sous le système d’exploitation en local.

Autre objet de démonstration, Universal Desktop Converter 3 (UDC3). Ce logiciel permet de convertir tout terminal x86, quels que soient sa marque et son facteur de forme, en un client léger sous Linux IgelL (IGEL OS), permettant sa gestion centralisée et à distance avec l’UMS.

Enfin, l’éditeur annonce Igel Unified Management Agent (UMA), un agent qui permet à tout poste de travail fonctionnant sous Windows 7 ou 10 d’être administré au travers de l’UMS, au même titre que les clients légers et zéro Igel, l’UD Pocket et les PC et ordinateurs portables convertis, sous Linux Igel (clients légers logiciels).

