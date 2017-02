Ikea va créer sa propre plateforme de hacking pour les amateurs de do it yourself.

De nombreux amateurs de bricolage ainsi que des makers ont développé de nombreux projets de modifications et d’améliorations des meubles et produits vendus par la firme Ikea. Après avoir essayé de lutter contre ce mouvement et même de faire fermer le site de partage d’idées, Ikea revient sur sa position et tente finalement une approche bien différente. La société a décidé de mettre en place son propre système de partage d’idées et de modifications de ses meubles. Baptisée Delaktig, la plateforme officielle de modification et de partage, devrait voir le jour en 2018 normalement.

Cette fois-ci, les hakers de meubles pourront en toute légalité partager leurs créations sur un espace dédié. Ikea a certainement compris qu’il ne pourrait pas lutter et qu’il valait mieux accompagner ce mouvement, de plus en plus en vogue.

