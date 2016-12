Infosys et MongoDB viennent de préciser les détails de leur partenariat mondial destiné à aider les entreprises dans l’accélération de leur « transformation digitale et dans la modernisation de leurs applications avec des solutions de base de données. »

Pour atteindre les objectifs qu’elles se sont fixées, les deux entreprises ont créé un laboratoire d’innovation commun basé à Bangalore en Inde. Les locaux de ce laboratoire abritent une équipe dédiée, composée d’architectes MongoDB. Ces experts développent et améliorent les outils existants et les meilleures pratiques pour aider les clients d’Infosys dans leurs projets de modernisation d’applications. Ce laboratoire a été conçu pour gérer des démonstrations de faisabilité et du prototypage rapide d’applications, pour aider les clients relativement à leurs besoins MongoDB.

Dans le cadre de ce partenariat, Infosys va étendre son équipe de spécialistes MongoDB à 1 000 consultants et accroître ses capacités de consulting basées sur les technologies MongoDB.