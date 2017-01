Ce sont des Lyonnais qui ont créé Jeedom en 2014. Il s’agit d’un boîtier qui s’installe chez soi et qui permet de contrôler tous les appareils connectés, des volets roulants au thermostat. Son principal atout ? Il est compatible avec de nombreux appareils comme le Homekit d’Apple ou encore les thermostats Nest ou Netatmo. De plus, il ne dépend pas de services en ligne, ceci afin de protéger la vie privée des utilisateurs. On s’y connecte simplement via une page web. Ce système permet de faire des économies d’énergie en contrôlant mieux son thermostat mais aussi, grâce à certains capteurs, de détecter les chutes. Il est utilisé notamment dans des maisons de retraites.

Jeedom est donc open source, ne dépend pas d’un certain type de matériel ni d’un protocole particulier (il supporte même le Nabaztag). D’ici peu, une nouvelle box va sortir, la Jeedom smart, au prix de 235€.

Liens :

Le site de Jeedom

Acheter la box Mini+ sur le site Domadoo.fr