L’entreprise Jolla avait déjà annoncé qu’elle ne vendrait plus de smartphones, mais elle compte continue de développer son système pour mobile, Sailfish. Lors du MWC, l’éditeur a annoncé un partenariat avec Sony afin d’installer Sailfish sur plusieurs smartphones Xperia. Même s’il était déjà plus ou moins possible d’installer ce système sur divers smartphones, cette fois-ci, cela se fera de manière officielle, avec le soutien d’un grand constructeur (lui aussi en grandes difficultés sur le marché). Pour le moment, tout n’est pas encore prêt et certaines fonctionnalités restent à corriger. Autant dire que l’annonce n’a rien de bien solide.

Démonstration a été faite sur un Xperia X, mais d’autres appareils devraient être disponibles par la suite. Jolla a annoncé que l’installation de Sailfish sur les Xperia devrait être possible dans le courant de l’été. Question : quel intérêt pour l’utilisateur final ?

