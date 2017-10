La Global Transparency Initiative s’inscrit dans un engagement pris par l’éditeur dans l’intégrité et la fiabilité de ses solutions. Grâce à cette initiative, Kaspersky Lab « incitera la communauté de la cyber sécurité dans sa globalité et d’autres parties prenantes à valider et vérifier la fiabilité de ses solutions, de ses processus internes et de ses opérations commerciales. »

Dans le cadre de cette initiative, la société a l’intention de fournir à un tiers de confiance, et sous conditions (inutile de chercher bien loin...), l’accès au code source de ses logiciels - y compris les mises à jour des logiciels et des règles de détection des menaces - à des fins d’examen et d’évaluation indépendants.

Le communiqué précise : « Les suggestions d’étapes ultérieures et les demandes de tiers intéressés à collaborer avec l’entreprise sont les bienvenues : transparency@kaspersky.com. »