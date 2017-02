KasperskyOS est un système d’exploitation (GNU/Linux) conçu pour les systèmes embarqués dans un contexte de cybersécurité. Il est désormais commercialisé à l’intention des OEM, ODM, intégrateurs systèmes et développeurs de logiciels.

Reposant sur un nouveau microkernel développé entièrement en interne par l’éditeur dont il hérite du nom, KasperskyOS applique des principes bien établis du développement axé sur la sécurité, tels que « Seperation Kernel », Reference Monitor, Multiple Independent Levels of Security et l’achitecture Flux Advanced Security Kernel.

Conçu dans l’optique de répondre à des secteurs spécifiques, KasperskyOS résout non seulement des problèmes de sécurité mais répond aussi aux défis liés au développement d’applications sécurisées pour les systèmes embarqués dans les entreprises.

KasperskyOS est conçu pour permettre aux programmes de n’exécuter que des opérations documentées. Le développement d’applications pour KasperskyOS nécessite la création de code « traditionnel », ainsi qu’une stricte politique de sécurité qui définit tous les types de fonctionnalités documentées. Seules celles-ci peuvent être exécutées, y compris les fonctions du système d’exploitation lui-même.

Une telle approche a pris beaucoup de temps pendant le développement de KasperskyOS mais, pour les développeurs, elle offre un avantage : une politique de sécurité peut être développée en parallèle avec les fonctions effectives. Ces dernières peuvent en fait être testées immédiatement : toute erreur dans le code est synonyme de comportement non documenté, qui est alors bloqué par le système d’exploitation. Plus important encore, il est possible de personnaliser les règles de sécurité en fonction des besoins métiers : c’est la sécurité qui s’adapte aux exigences de l’application, plutôt que l’inverse.

Kaspersky Lab développe également des packages de déploiement pour le secteur financier (pour la sécurisation des terminaux de point de vente et des clients légers) ainsi que pour le renforcement de la sécurité des opérations critiques sur les systèmes Linux d’usage général, en particulier les postes de travail.

La facilité de déploiement est assurée par trois packages installant certaines fonctionnalités de KasperskyOS.

