Pour développer des applications sous Android, on disposait jusqu’ici des langages Java et C++. Dorénavant, il faudra compter avec Kotlin. Ce nouveau langage fonctionne dans une machine virtuelle Java, mais également sous l’environnement d’exécution ART. De plus, il est « interopérable » avec Java. Il faut noter qu’il a été conçu par des experts de Java, JetBrains. C’est une fondation indépendante qui va maintenant prendre la gouvernance de ce projet.

Parallèlement à cela, Google a annoncé, lors de sa conférence Google I/O 2017, la disponibilité d’Android Studio 3.0, son environnement de développement intégré officiel pour le système Android. Parmi les nouveautés importantes, il y a bien évidemment le support natif de Kotlin, qui, à terme, remplacera probablement Java.

