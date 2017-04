L’ambitieux projet Software Heritage vise à recenser et regrouper tous les logiciels librement accessibles via un accord entre l’Inria et l’Unesco pour la préservation du patrimoine logiciel de l’humanité. Rien de moins. Il s’agit donc d’un travail colossal, mais également d’une reconnaissance du travail accompli par tous les contributeurs à travers le monde. L’association ADULLACT, qui vise à promouvoir l’usage des logiciels libres dans les administrations et les collectivités, dispose déjà du Comptoir du Libre. Cette plateforme ouverte de collaboration fait de l’ADULLACT le premier contributeur au projet Software Heritage.

Mais l’association ne s’arrête pas là. Elle a développé un outil permettant de connecter divers dépôts logiciels basé sur l’outil FusionForge. Outil qu’elle met bien évidemment à la disposition du projet Software Heritage.

Liens :

Le site de Software Heritage

Le site du Comptoire du Libre