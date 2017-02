Les trolls, le cyber harcèlement et les commentaires injurieux sont parfois une véritable plaie sur le net. Cela prend beaucoup de temps aux modérateurs pour les identifier et lutter contre. C’est pourquoi Google a décidé de travailler sur cette problématique. La firme de Mountain View dévoile Google Perspective, un nouvel outil permettant de lutter de manière efficace contre ce genre de problème, en utilisant l’intelligence artificielle. Pour cela, il a fallu l’entraîner longtemps afin de lui apprendre à détecter correctement les propos « toxiques » et injurieux sans pour autant censurer les internautes. Google Perspective à travaillé sur des sites comme le New York Times ou encore le Guardian.

Ce nouvel outil open source signera-t-il la fin des trolls sur internet sans pour autant réduire au silence les internautes ?

