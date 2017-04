L’intelligence artificielle a besoin de données pour fonctionner et être pertinente. Mais à l’heure où le respect de la vie privée préoccupe de plus en plus l’utilisateur, cela peut poser des problèmes. Google tente donc une nouvelle approche qui devrait, selon lui, résoudre ce souci. C’est donc pour cela qu’il travaille sur un système d’apprentissage fédéré. Le principe de ce système est de traiter les données directement sur les smartphones des utilisateurs. Les premiers tests utilisent son application de clavier intelligent, Gboard. Il analyse les données en local et ne transmet que le nécessaire aux serveurs de Google.

Cet outil d’apprentissage fédéré se base sur une version allégée de TensorFlow, son moteur open source d’intelligence artificielle.

