On le sait, l’internet des objets est un secteur plus que porteur et représente un marché à la croissance très forte. Tous les domaines sont concernés. Le commerce de détails pourrait s’en servir également, pour améliorer leur activité et développer de nouveaux services notamment. C’est pourquoi Intel vient d’annoncer la mise en place d’une plateforme dédiée à l’IoT ainsi qu’au cloud spécialement développé pour le commerce. L’Intel Responsive Retail Platform va rassembler tout le nécessaire pour favoriser l’adoption de l’IoT dans les magasins, API, capteurs, logiciels ou encore matériel. Un premier capteur a été créé qui permet l’analyse de nombreuses données issues d’un magasin, et d’autres fonctionnalités comme le Wifi, le Bluetooth ou encore la vidéo devrait s’y ajouter sous peu. De plus, Intel a mis en place, afin d’utiliser des applications dans le cloud, un système open source fonctionnant sous AWS ou Azure.

La RRP d’Intel devrait favoriser l’usage et le déploiement de l’IoT au sein des magasins de façon simple et efficace. Cela devrait aussi améliorer l’expérience utilisateur dans les magasins de détails tout en facilitant le travail des gérants.

