Pixel, pour Pi Improved Xwindows Environment, est un système d’exploitation très léger basé sur Debian et spécialisé pour le Raspberry Pi. Mais une version bêta vient d’être dévoilée pour les architectures x86 et non ARM. C’est à dire que cette mouture fonctionnera sur de vieux ordinateurs avec une configuration vraiment minimale, 512 Mo de RAM suffisent. De quoi faire revivre de vieux PC qui sinon finiraient à la déchetterie. Cette bonne initiative de la fondation Raspberry va permettre de réutiliser de vieux ordinateurs. On peut installer Pixel via un CD ou clé USB mais on peut même profiter d’un système live avec la clé.

Pixel dispose d’outils, pas toujours libres, de développement pour pouvoir s’initier au code. Même Flash est présent.

Liens :

L’annonce de la fondation Raspberry

Page de téléchargements de Pixel