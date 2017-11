Le Paris Open Source Summit compte une nouvelle fois exposer les innovations technologiques, la réalité et le dynamisme économique des solutions et acteurs de la filière.

Le rendez-vous aura lieu cette année les 6 et 7 décembre 2017 aux Docks de Paris, en la présence de Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Numérique.

Cette édition 2017 d’OSS Paris aura à cœur de démontrer la place du Libre et de l’Open Source dans la révolution numérique que connaît notre société. Dans ce contexte, il est important de mettre en avant les enjeux liés au numérique ouvert, qu’ils soient politiques, économiques et sociétaux. Un regard particulier sera porté sur l’Afrique, continent au développement et aux enjeux numériques colossaux, où l’Open Source et nos entreprises ont toutes les cartes à jouer.

Keynote d’ouverture : quelle place pour l’Open Source dans le paysage numérique français et international ? Cette année, la keynote sera clôturée par Benjamin JEAN, Président d’Open Law, qui évoquera l’apport des modèles ouverts pour une innovation dans le secteur du droit.

Le site web