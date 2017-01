L’évènement mettra en lumière les derniers développements d’infrastructure software-defined d’entreprise utilisant les solutions Linux, OpenStack et Ceph et accueillera une série de sessions dédiées à d’autres technologies clés comme l’Infrastructure-as-a-Service, le Platform-as-a-Service, le Container-as-a-Service, le NFV, le stockage software-defined et le réseau software-defined.

Un grand nombre de conférences plénières et de démonstrations produits seront également réalisées, ainsi que des sessions intensives de formations aux produits SUSE et des examens de certification (gratuits).

www.susecon.com