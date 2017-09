Le modèle ci-dessus est proposée en édition très limitée, au Forum PHP 2017 et probablement en rupture de stock après l’événement. Il sera vendu au tarif de 25 euros.

Pas de prévente, aucune réservation possible, vente limitée à 1 peluche par jour et par personne pour satisfaire le plus grand nombre des visiteurs, annoncent ses géniteurs.

Le rendez-vous est fixé au Forum PHP 2017, les 26 et 27 octobre à Paris, Marriott Rive Gauche.