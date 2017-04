Engie gère 160.000 panneaux solaires et 717 éoliennes répartis sur 109 parcs en France mais aussi dans d’autres pays. Pour cela, il utilise le logiciel Darwin, basé sur Wonderware de Siemens et le cloud de Microsoft, qui lui permet de suivre et gérer tout le parc en temps réel, grâce à l’utilisation du big data. Mais pour aller plus loin, et l’aider à améliorer le rendement de ses installations, Engie va bientôt publier les données de son parc éolien en open data. C’est Paul Poncet, expert data scientiste, qui est à l’origine de ce projet. Celui-ci va concerner tout d’abord le parc de Haute-Borne dans la somme. A voir ensuite comment les développeurs exploitants et fabricants vont s’en emparer pour améliorer la gestion et la supervision de cela afin d’améliorer les processus.

L’ouverture devrait avoir lieu en mai prochain. On ne connaît pas encore le nom de la société qui va gérer la future plateforme de traitement de toutes ces données.

