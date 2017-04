Un correctif va permettre aux possesseurs d’ordinateurs sous Windows 7 et 8.1 de continuer à recevoir les mises à jour. L’open source est passé par là.

Malgré la volonté clairement affichée par Microsoft d’encourager les utilisateurs à migrer vers Windows 10, tout le monde n’a pas encore sauté le pas. Alors, pour forcer un peu plus les choses, l’éditeur a donc décidé de bloquer les mises à jour des ordinateurs sous Windows 7 et 8.1 fonctionnant avec un processeur trop récent, comme les Ryzen ou Kaby Lake. Ces deux systèmes sont pourtant censés être supporté jusqu’en 2020 et 2024. Un message apparaît afin d’indiquer à l’utilisateur que le processeur n’est pas supporté par cette version de Windows, mais plutôt par Windows 10.

Mais c’était sans compter l’ingéniosité d’un développeur open source. Zeffy a créé un patch qui permet de ré-activer les mises à jour. Celui-ci désactive tout simplement la vérification du processeur lors de la recherche de mises à jour.

Le patch sur Github