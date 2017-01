Le plastique est un polluant que l’on retrouve partout et qui termine généralement sa vie en mer et alimente le 7e continent. Mais cela pourrait changer. De jeunes makers du FabLab Artilect ont eu l’idée d’essayer de bloquer et ramasser ce plastique avant son arrivée en mer. Leur machine, le Toulouse Clean Up, déjà récompensé par la Fondation Orange, est constitué lui-même en partie de bouteilles plastiques pour assurer sa flottaison et fonctionne avec des roues à aube alimentées par le courant. Elle est totalement autonome en énergie et ne pollue pas. Toulouse Clean Up a été testée sur la Garonne et a permis de récupérer de nombreux déchets avant que ceci ne finissent en mer.

Leur machine, qui nécessite encore quelques perfectionnements, devrait à nouveau être testée. Une fois achevée, ses plans seront disponibles en open source, afin de partager ce projet et aider à dépolluer nos océans.

Liens :

Le site du FabLab Artilect

Le site de Toulouse Clean Up