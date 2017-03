La start-up américaine Crowdpac est spécialisée dans les « civic techs », ce nouveau mouvement qui tente de transformer nos démocraties en permettant aux citoyens de participer et de s’exprimer.

Fondée par un chercheur en sciences politiques de l’université de Stanford, Adam Bonica, la structure a développé une plateforme en ligne avec un questionnaire. Le résultat permet de savoir quel candidat vous correspond le mieux. Pour cela, elle a analysé les discours, programmes et sites internet des candidats. Le résultat classe les positions des candidats, plus ou moins interventionnistes ou libéraux, plus ou moins progressistes ou conservateurs.

L’algorithme derrière cette analyse, le code source du programme ainsi que les résultats de ces recherches, tout est publié en open source, afin qu’il ne puisse y avoir de risque de manipulation.

