La technologie 3D devient de plus en plus puissante et complexe mais aussi toujours plus gourmande en ressources. Ce qui demande de fortes puissances de calcul mais aussi une importante bande passante sur le réseau. Google a donc travaillé sur ce soucis et a mis au point une bibliothèque open source de compression de données spécialement pour le domaine de la 3D. Draco permet désormais de compresser les nuages de points, les maillages, les coordonnées de textures ou encore les informations de connectivité.

Draco, va permettre d’améliorer l’expérience utilisateur dans le domaine de la 3D en permettant de développer des applications toujours plus précises et complexes sans pour autant recourir à des ressources trop importantes.

Liens :

L’annonce sur le blog de Google

Le dépôt Github