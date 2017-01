C’est en 2005 que la High Priority Project List a vu le jour. A cette époque, elle ne comptait que 4 projets. Aujourd’hui, les choses ont bien évolué et les projets sont plus nombreux, il a donc fallu refaire cette liste et la réorganiser. Parmi les grands projets à développer, on notera le système pour smartphone Replicant basé sur Android, un assistant personnel comme Siri ou Alexa, l’internationalisation mais également les projets facilitant l’accessibilité ou encore la contribution de groupes sociaux marginalisés. Dernier point, la FSF veut aussi développer les projets visant à sortir des outils web propriétaires des GAFAM.

Maintenant, il va falloir voir si la communauté du libre va s’impliquer en suivant cette liste mais également si les financements seront à la hauteur afin de pouvoir faire avancer les choses.

Liens :

Le site de la FSF

La liste des projets de la FSF