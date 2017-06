C’est en 2003 que l’équipe Hackerz Voice, inspirée par la célèbre conférence DEFCON crée la « Nuit du Hack ». Chaque année, elle accueille le grand public à Paris pendant 24 heures autour de conférences, d’ateliers et de challenges dans l’objectif de lever le voile sur les pratiques des hackers.

Ce sont ainsi plus de 1.500 professionnels, étudiants, passionnés de sécurité informatique et de technologies du numérique qui se retrouvent avec un espace dédié aux plus jeunes, animé par des étudiants de l’ESIEA : la « Nuit du Hack Kids ».

La Nuit du Hack Kids

Des étudiants et étudiantes ingénieurs de l’ESIEA s’emploient chaque année à rendre cet événement unique possible, l’espace d’une journée, grâce à des ateliers créatifs organisés pendant la Nuit du Hack et conçus spécifiquement à l’attention des 8-16 ans.

« Si la Nuit du Hack Kids a tellement de succès, c’est qu’elle répond à une vraie curiosité de la part des très jeunes qui aiment comprendre comment fonctionne ce qui les entoure. Nous voulons qu’ils repartent avec de beaux souvenirs, qu’ils s’amusent et qu’ils réalisent que la technologie n’est pas un univers inaccessible. Certains parents, quand ils reviennent chercher leurs enfants, sont étonnés qu’ils aient trouvé ça « trop bien » et qu’ils souhaitent revenir l’année prochaine ! » ajoute Océane, étudiante en 3ème année à l’ESIEA.

La Nuit Du Hack Kids 2017 aura lieu le 24 juin à Disneyland Paris. L’événement est ouvert aux enfants de 8 à 16 ans passionnés par le web, l’électronique ou le cryptage et gratuit pour tous. Les jeunes participants seront attendus dès 9h30 pour une journée d’ateliers créatifs et ludiques se déroulant de 10h à 17h. (Repas et gouter leur seront offerts et 50 places étaient disponibles.)

