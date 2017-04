Les données en temps réel de la RATP sont maintenant disponibles librement via une simple API.

La RATP vient de mettre en place son portail open data. Il est maintenant possible d’accéder à toutes les données des horaires et des trajets notamment, en temps réel. Il suffit de s’inscrire sur le site et l’on accède à l’API permettant d’exploiter ces données. La seule limite est un maximum de 30 millions de requêtes par mois, ce qui est plutôt satisfaisant. Mais tout ceci ne s’est pas fait naturellement. C’est l’obligation faite par la loi Macron qui a incité la RATP à publier ses données en temps réel, alors que les données statiques l’étaient depuis 2013.

Bien sûr, la RATP souhaiterait pouvoir rentabiliser cet investissement, qui serait tout de même d’un million d’euros. Elle va d’abord proposer une option payante permettant de dépasser la limite par mois, mais elle réfléchi aussi afin de proposer d’autres services.

Liens :

Le site de la RATP

Le site d’accès aux données