La Web UI de Nuxeo repose sur un stack Java (Polymer) utilisant des composants web pour fournir une interface utilisateur responsive, personnalisable et aussi plus flexible. Nuxeo Web UI nécessite très peu de code pour créer.

Le VP Product Management, Alain Escaffre, explique dans un communiqué : “Notre nouvelle interface utilisateur web constitue une avancée vers un nouveau stack technique. Web UI améliore l’expérience globale de l’utilisateur en facilitant l’accès à une large gamme de fonctionnalités, de la recherche avancée aux filtres rapides et personnalisables en passant par une analyse des données avancée. D’un point de vue technique, Web UI repose sur un stack JavaScript moderne et sur Google Polymer, ce qui permet aux développeurs de construire des applications qui accèdent extrêmement rapidement à une multitude de contenus et à des modèles de données complexes.”

En s’appuyant sur Web Components, les développeurs pourront créer des solutions de gestion de contenu riche à l’aide d’éléments et de templates réutilisables. Web UI est entièrement personnalisable et les utilisateurs peuvent extraire virtuellement toutes les données relatives à leurs actifs numériques.

