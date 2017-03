Le courtier genevois Trafigura, allié avec IBM ainsi que la banque Natixis, va tester une solution basée sur la technologie de la chaîne de bloc afin de traiter les transactions concernant le pétrole. Cette solution utilisera la plateforme open source Hyperledger, développée notamment par la Fondation Linux mais dont IBM est devenu le principal mainteneur. Ce nouvel outil permettra de simplifier les démarches, les échanges de documents ou les transactions puisque l’acheter, vendeur et banque seront sur un même réseau de chaîne de bloc. Cela permettra également de réduire les frais indirects liés aux intermédiaires tout en améliorant l’efficacité du processus. De plus, cette technologie permet une plus grande transparence, ce qui devrait réduire les risques de fraude.

La solution sera certainement bientôt adoptée par d’autres partenaires, comme les transporteurs maritimes ou les exploitants de pipelines afin que tous puissent utiliser le même outil et ainsi développer un véritable écosystème informatique autour du marché des matières premières.

Liens :

Le communiqué de Natixis

Le site d’IBM Blockchain

Le site d’Hyperledger