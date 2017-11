Community Server :

Sécurité d’authentification améliorée ;

Rapports et paramètres de monnaie dans le module CRM ;

Actions de groupe et gestion de droits plus flexible dans le module Projet ;

Talk avec une interface mise a jour ;

Nouvelles langues de l’interface - hollandais, tchèque, polonais, slovaque, turc, ukrainien, vietnamien.

Document Server :

Nouvelle fonctionnalité - aperçu pour le suivi des changements, affichage des tableaux croisés dynamiques dans le tableur et notes dans le logiciel de présentation ;

Nouvelles langues de l’interface - hollandais, polonais, ukrainien, vietnamien.

OnlyOffice est disponible pour Windows et Linux.

La suite en français

La version Enterprise a été également mise à jour