Voilà une idée originale pour tous les amoureux de la montagne. Imprimer en 3D les plus beaux parcours en montagne que l’on a fait. C’est ce que permet de réaliser, très simplement, le site Topotopo.io. Un outil de recherche et voilà que s’affiche toutes les plus grandes montagnes et les plus beaux sites du monde entier. Ensuite ? Il ne vous reste plus qu’à télécharger puis imprimer en 3D ce lieu, afin de revivre vos plus belles ballades. Cet outil open source vous permet même de jouer avec le relief en l’accentuant par exemple.

Topotopo est un outil original et intéressant qui permet de parcourir le monde tout en jouant avec les données et l’impression 3D.

Liens :

Le site Topotopo.io

Le site Shapeways pour faire imprimer ses fichiers