9 Français sur 10 se disent « préoccupés par la protection des données personnelles sur Internet », en hausse de cinq points depuis 2014.

En parallèle, la protection de l’accès aux « device » a augmenté, l’utilisation d’un mot de passe s’est systématisée pour tous les équipements : 86% des Français utilisent un mot de passe pour leur ordinateur professionnel (+8 pts vs 2014), 76% pour leur ordinateur personnel (+7 pts), 73% pour leur téléphone mobile (+ 9 pts), 61% pour leur tablette tactile (+10 pts). Comme en 2014, plus de 93% des Français ont le souci de mettre à jour leur anti-virus.

Les banques sont les seuls acteurs à obtenir la confiance de plus de la moitié des Français en matière de protection des données (53%, en augmentation de 3 pts). Comparativement, les opérateurs télécom, les moteurs de recherche ou les acteurs des réseaux sociaux ne recueillent qu’un faible niveau de confiance (respectivement 23%, 20%, et 10%).

Parallèlement, la confiance des Français envers l’Etat (47%,+7 pts) s’améliore sur cette question, et reste très élevée à l’égard de la CNIL, une instance très positivement perçue (77% + 3 pts).

Pas étonnant, pour Lilo

L’entreprise française Lilo est un méta-moteur de recherche qui reverse 50 % de son CA à des projets utiles (sociaux ou environnementaux). Les résultats de l’enquête ne l’étonnent pas :

« La protection des data est aussi un principe de base quand on se positionne en alternative sérieuse à Google, et Lilo le moteur de recherche français et solidaire a toujours mis en place un système d’anti-tracking unique en son genre. »