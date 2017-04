La réalité virtuelle reste encore loin des préoccupations de la plupart des internautes. Pour y remédier, Google a lancé le projet WebVR. Grâce à celui-ci, il suffira simplement d’un casque de réalité virtuelle pour pouvoir en bénéficier directement dans son navigateur. Cela va donc grandement simplifier les choses et, ainsi, contribuer à démocratiser cette technologie. De plus, ce système est compatible avec la majorité des casques aujourd’hui disponibles sur le marché, du Cardboard en carton à l’Occulus Rift et au Playstation VR. Le navigateur Chrome est compatible avec WebVR.

Il suffit de se rendre sur le site WebVR experiments et de choisir parmi une des expériences disponibles.

Le code source de ces expériences étant librement accessible, les développeurs sont invités à participer afin de les améliorer mais aussi pour en créer de nouvelles.

