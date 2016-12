L’association Framasoft avait initié l’annuaire de logiciels libres FramaLibre il y a plus de 10 ans. Le but était à l’époque de faire découvrir au plus grand nombre les outils libres disponibles, mais aujourd’hui le site n’est plus en phase avec son public. Le design est un peu dépassé et les fiches ne sont pas toujours à jour. C’est pourquoi l’équipe de Framasoft a décidé d’y remédier. Au menu, nouveau design, nouveau site avec Drupal et des fiches actualisées. Ils travaillent sur cette nouvelle mouture, en bêta pour le moment, depuis plusieurs semaines déjà.

Bien évidemment, la communauté libriste est encouragée à venir participer au grand renouveau de l’annuaire FramaLibre. Le site devrait passer en version stable une fois que la majorité des fiches logicielles aura été actualisée.

Liens :

L’appel à contribution de Framasoft

L’annuaire FramaLibre en bêta