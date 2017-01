Mozilla dévoile un nouveau projet dont le but est de vérifier la santé d’internet.

La Fondation Mozilla inaugure un nouveau projet open source pour le moins original. Sur une plateforme dédiée vont être regroupées et analysées de nombreuses données concernant l’état d’internet, afin d’en dresser un état de santé. Des informations sur l’inclusion, la décentralisation, la vie privée ou encore l’éducation à internet y seront analysées. Ceci permettra de créer des statistiques et des visualisations de données afin d’en tirer un bilan de santé d’internet. Ce projet se base sur les débuts du mouvement écologiste afin d’aider les populations à comprendre les enjeux d’internet et les dangers qu’il peut connaître.

C’est un projet open source : les internautes sont invités à contribuer et participer afin de faire évoluer cet Internet Health Report qui n’est pour le moment qu’en version 0.1. Mozilla le promet, une version 1.0 verra le jour à la fin de cette année.

Liens :

Le site de l’Internet Health Report

Appel du directeur de la Fondation Mozilla