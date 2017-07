Google, depuis ses débuts, utilise des logiciels libres. Mais il y contribue également, en développant des outils et systèmes. Récemment encore, il a publié sous licence libre divers outils, que ce soit dans le domaine du chiffrement avec E2Email ou l’encodeur de fichier JPEG Guetzi. Il devient maintenant difficile de s’y retrouver parmi tout cela. C’est pourquoi la société a décidé de mettre en place le nouveau site Google Open Source. Le but est d’organiser tous ces projets libres, comme une sorte de grand répertoire. Chaque projet est classé dans une catégorie et dispose d’une page dédiée afin de fournir plus de détails comme la licence ou le lien vers le dépôt.

Le but du site est certainement d’essayer de montrer plus de transparence dans son travail et son approche du logiciel libre. Notons aussi que Microsoft a déjà un site de ce type avec la .NET Foundation.

Liens :

L’annonce de Google

Le site Google Open Source