Le DrupalCamp est proposé par l’association Drupal France et francophonie. Il se déroulera du 27 au 29 octobre 2017, à l’Espace Ste Anne de Lannion (après Nantes).

Sprints, conférences et discussions sont accessibles librement, à tous les niveaux techniques et fonctionnels, à tous les profils du développeur à l’utilisateur. Toutes ces rencontres se font dans la bonne humeur, des soirées étant aussi organisées les vendredis et samedis soirs (accessibles avec le pack weekend).

Qu’est que Drupal

Drupal est un CMS (système de gestion de contenu) libre, gratuit et Open Source écrit en PHP. Dries Buytaert, qui en a développé la première version (2001, Université d’Anvers), le désigne alors comme un « assembleur rapide de site » (Rapid Website assembler). La dernière version (8) est sortie en novembre 2015, elle a bénéficié d’une refonte en profondeur avec notamment l’intégration de composants du framework Symfony.

Drupal est un outil qui s’adresse à la fois aux débutants et aux programmeurs experts.

Programme

Les journées de vendredi et samedi sont dédiées aux conférences et discussions. La journée du dimanche est consacrée aux ateliers et sprints (contributions). Un atelier est déjà prévu : un sprint de traduction de Drupal en breton.

Le contenu définitif du programme sera dévoilé début octobre.

L’accès aux conférences et ateliers est complètement gratuit. Les détails ici.