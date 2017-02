Créé en 2015, le BloLab, premier FabLab du Bénin, soutient l’adoption et le développement des logiciels libres et de Linux, ils font du développement web et mobile et participe également au recyclage du matériel informatique, notamment via des collectes dans les entreprises. Les enfants sont également formés à la programmation. C’est donc une communauté très active et utile avec de nombreuses activités, éducatives mais aussi sociales et environnementales. Une communauté qui s’agrandit donc, et avec plus de 110 membres, il faut pouvoir faire face.

C’est pour cela qu’une campagne de financement participatif a été lancée, afin de pouvoir acheter du matériel comme des imprimantes 3D ou des cartes Arduino, et de pouvoir continuer à développer de nouveaux projets.

Liens :

Le site du BloLab

La page de la campagne de financement