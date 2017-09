Après la vente en ligne, les boutiques ! L’opérateur Orange annonce qu’il va distribuer - en exclusivité - le Fairphone 2 en France, un smartphone Android à l’approche éthique et au design modulaire. Avec ce partenariat, Fairphone et Orange souhaitent « promouvoir une approche plus durable de l’industrie de l’électronique. »

Fairphone a été le premier acteur du marché à proposer un smartphone différent à la fois sur le plan technique avec un format modulaire facilement réparable, et sur le plan social et environnemental en utilisant notamment de l’or issu du commerce équitable.

Le Fairphone 2 est équipé d’un écran 5 pouces Full HD LCD et d’un appareil photo de 12 Mégapixels à l’arrière et 5 Mégapixels en façade. Il dispose du système d’exploitation Android 6 et de 32 Go de mémoire extensible via son port MicroSD.

Au lancement, il sera disponible dans 85 boutiques Orange, sur Orange.fr et sur Sosh.fr, en exclusivité sur le marché français jusqu’au 31/12/2017. Le reste du groupe (Belgique, Suisse, etc.) devrait suivre.