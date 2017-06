Rendez-vous les 26 et 27 octobre, au Marriott Rive Gauche, pour le Forum PHP 2017. Le programme arrive début juillet, mais l’inscription est déjà ouverte.

L’événement voit grand. Il prend ses quartiers au sein du centre de conférences du Marriott Rive Gauche, à quelques pas de Denfert-Rochereau, un lieu « plus grand, plus confortable, mieux équipé. »

L’appel à conférences vient de se terminer : CFP express, les speakers, expérimentés comme novices, avaient un mois pour y répondre. Près de 190 propositions de « talks » ont été déposées pendant ces 4 petites semaines.

Deux ans après la sortie de la version 7 de PHP, la quarantaine de speakers sélectionnés nous aidera à faire le point sur le langage et les outils qui évoluent autour.

Le programme sera dévoilé début juillet.

La formule ne changera pas : avec 2 tracks en parallèle, elle alternera sessions de 20 et 40 minutes, lightning-talks et ateliers d’une demi-journée en petit comité, ainsi que moments de détente et soirées conviviales qui font aussi la réputation du Forum PHP.

Jusqu’au 2 juillet, vous pouvez bénéficier du billet 2 jours au tarif habituel de 150 euros pour les membres et 250 euros pour le tarif plein. Après cette date, les billets passeront à 175 euros pour le tarif AFUP, et 275 euros pour le tarif plein. Enfin, des places au tarif “Late Bird” (de 225 et 325 euros) seront disponibles à compter du 17 septembre.

Le site du Forum PHP 2017 : http://event.afup.org