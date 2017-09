Annoncé la semaine dernière par Xiaomi, le Mi A1, le premier smartphone Android One haut de gamme, va déjà être expédié. Son prix : un peu plus de 185 euros. Voici comment le commander.

Annoncé en grande pompe en Inde, le Mi A1 n’est pas officiellement disponible sous nos latitudes ; mais s’avère compatible avec la 4G en France et en Belgique. Ce terminal Android, doté d’un double capteur photo de 12 mégapixels, est le fruit d’une collaboration entre Xiaomi et Google sur les marchés émergents.

C’est le premier terminal Android One à jouer dans la cour des grands. Doté de 4 Go de mémoire vive, il offre 64 Go d’espace et sa batterie de 3080 mAh dispose de la recharge rapide. Pour l’heure, le Mi A1 est livré avec Android 7.1, mais la mise à niveau vers Android O est promise pour la fin de l’année par Google, qui sera chargé de l’évolution du terminal. En effet, pas de MIUI à bord, simplement les applications habituelles de la marque Xiaomi.

Si vous souhaitez le commander, c’est possible. La livraison devrait être assurée dans les 10 jours à venir. Nous vous fournissons un code promo, grâce auquel le prix devrait baisser à environ 185 EUR (en fonction des taux de change) : GB10%. Pour le commander, rendez-vous ici.