L’État utilise, et recommande l’utilisation, de nombreux logiciels libres dans ses administrations. Ceci est dû à la fameuse circulaire Ayrault datant de 2012, qui avait été très appréciée dans la communauté du logiciel libre. Chaque année depuis, cette liste est mise à jour et actualisée suivant l’évolution des logiciels ainsi que des technologies. Parmi les changements cette année, on notera la disparition des logiciels de gravure de CD/DVD, mais surtout l’apparition de nouveaux logiciels comme Jitsi ou KeeFox. C’est la catégorie Virtualisation qui contient le plus de solutions avec pas moins de 10 logiciels, dont Docker et Kubernetes.

Pour chaque logiciel, le SILL précise son statut, recommandé, en observation, en fin de vie, sa licence évidemment ou encore sa compatibilité avec les principaux systèmes d’exploitation.

Liens :

Le SILL 2017

Le site du SILL

La circulaire Ayrault