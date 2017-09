Depuis quelques mois, le groupe a relevé de nouveaux challenges pour répondre aux besoins de ses clients : acquisition aux États-Unis de la technologie vCloud Air du géant mondial VMware, plan d’investissement de 1,5 milliard d’euros pour déployer de nouveaux datacenters et bureaux à travers le monde, et lancement d’un nouveau plan de recrutement de 1.000 personnes à travers le monde.

« À l’occasion de cette journée dédiée à nos innovations et nos ambitions, nous souhaitons vous présenter notre vision et vous permettre de rencontrer les représentants et experts du groupe OVH », annonce le communiqué officiel.

La journée débutera par un keynote présenté par Octave Klaba, CEO et Chairman et Laurent Allard, Vice-Chairman en charge du développement stratégique.

