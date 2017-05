Les agents conversationnels se développent de plus en plus et envahissent les sites web, pour le plus grand bien des utilisateurs qui ont ainsi un intervenant pour les renseigner en tout temps. L’hébergeur OVH n’y coupe pas. Il vient même de publier le code de son agent pour que les développeurs puissent créer de nouvelles applications, notamment via Facebook Messenger et Slack. Ceux-ci fournissent déjà une API HTTP permettant de communiquer facilement pour faire remonter des informations. L’API développée par OVH étant écrite en Node.js, elle peut également être connectée à d’autres services. Il faut obligatoirement utiliser le HTTPS, mais via Let’s Encrypt, OVH s’occupe de tout.

D’autres projets sont en cours chez OVH afin d’améliorer son agent conversationnel, notamment la possibilité de prévenir l’utilisateur en cas de souci sur son compte. Mais les développeurs sont aussi invités à participer.

Liens :

L’annonce d’OVH

Le dépôt Github