Aider et accompagner les personnes souffrant d’autisme peut être très coûteux, aussi bien en investissement humain que financier. Aux Etats-Unis, pas moins de 252 milliards d’euros ont été dépensés l’an dernier. Les soins coûtent très cher et les quelques logiciels dédiés également.

C’est pourquoi la startup Otismo a décidé de s’attaquer au problème en développant une plateforme open source, et gratuite, destinée à accompagner l’apprentissage des enfants autistes. L’application pour les enfants est composée de plusieurs jeux conçus spécifiquement pour ce genre de troubles, en collaboration avec des éducateurs, des psychologues mais aussi avec la plus grande fondation sur l’autisme en Turquie. L’application pour les parents sert elle à surveiller les progrès de l’enfant et reçoit des rapports sur son activité.

L’équipe d’Otismo ne cherche pas à faire de l’argent, l’application n’est vendue que 15 euros dans les écoles et les données récoltées ne sont pas revendues. Elle cherche maintenant à développer de nouveaux jeux et à se développer aux États-Unis.

Liens :

Le site d’Otismo

Le dépôt Github