Déployé dans le cadre du projet national « JADE 1 », le supercalculateur permettra à la recherche et à l’industrie britanniques de développer et tester des applications de Deep Learning et des preuves de concepts.

Le supercalculateur, financé par le Conseil britannique de la recherche en ingénierie et en sciences physiques (EPSRC), s’inscrira dans un modèle de Deep Learning en tant que service (DLaaS). L’ensemble donnera naissance à un Cloud public de Deep Learning.

Parmi les principaux utilisateurs de ce nouveau service figure l’Alan Turing Institute (ATI), récemment mis en place par le gouvernement britannique afin de donner aux développements en Intelligence Artificielle une dimension nationale, permettant aux industries et milieux universitaires d’accéder aux dernières technologies d’analyse cognitive.

Le système se compose d’un ensemble de 22 supercalculateurs Deep Learning NDIVIA DGX1 et représente donc le plus grand système basé sur GPU du Royaume-Uni. Chaque système DGX1 dispose de 8 processeurs graphiques P100 Pascal fournissant un total de 176 processeurs graphiques et une puissance de 492,2 Tflops au total.

Il se classe actuellement au douzième rang de la liste Green 500 des supercalculateurs les plus performants au niveau énergétique. Le supercalculateur est hébergé par Atos au STFC Hartree Centre à Daresbury, au Royaume-Uni.