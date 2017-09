L’an passé, devops REX a fait salle comble avec la venue de plus de 400 participants. Face au succès, devops REX investit cette année la grande salle du Grand REX, lui permettant ainsi d’accueillir 800 personnes.

Un programme de conférences 100 % retour d’expérience, animé par des personnalités expertes dans la méthodologie devops :

Comment intégrer une démarche devops au sein d’une startup en hyper-croissance ? par Bastien SEMENE, Engineering Manager Agile chez ContentSquare

Comment une DSI de la taille d’AXA France peut-elle tirer avantages de la mise en place de DevOps ? par Laurent NYFFELS, Architecte SI chez AXA France

Dev rencontre Ops, un an après, par Aurore MALHERBES, Développeur web agile chez Theodo, par Pauline BOURJOT, Consultante Cloud et Automatisation chez D2SI et Richard BURBAUD, IT Solutions Director chez Tarkett

Le DEVOPS comme moteur de la Transformation, la Forge Logicielle comme carburant ! par Claire MAYAUX, Directrice du Digital et des Systèmes d’Information et Daniel Wozniak, Responsable des Infrastructures – RSSI chez Mutuelle Nationale Territoriale

Une démarche DevOps outillée pour accompagner la transformation du SI PMU, par Jonathan FONTANA, Leader ingénieur SI Responsable de la cellule Automatisation et des tests de performances, responsable du DevOps et de l’Industrialisation côté Production chez PMU

Days of Chaos : le développement de la culture devops chez Voyages-Sncf à l’aide de la gamification, par Christophe ROCHEFOLLE, Directeur Excellence Opérationnelle chez Voyages-SNCF.com et Benjamin GAKIC, Expert Sûreté de fonctionnement, Facilitateur ExOp chez Voyages-SNCF.com

Transformation DevOps à la DSI de La Poste Courrier, par Michel LEJEUNE, Facteur de changements et Jean-François MENOU, Facteur de changements chez Groupe La Poste – Branche Services-Courrier-Colis

Comment les opérations ont rendu nos clients heureux et nos commerciaux plus efficaces ? par Rémy-Christophe SCHERMESSER, Site Reliability Engineer chez Algolia

L’humain d’abord ! par Maziar DOWLATABADI, Directeur adjoint à la direction numérique de Radio France, chargé de la technique et Pierre-Gilles MIALLON

En parallèle des conférences, les professionnels du secteur se sont mobilisés et accueilleront les visiteurs afin de leur présenter les offres et solutions autour de cette méthodologie.

devops REX se tient au Grand REX, Paris 2ème, le lundi 2 octobre 2017 de 9h à 20h. La conférence se déroule sur une journée avec une programmation consultable sur le site officiel.