Le site Candidats.fr a été mis à jour ce lundi pour se mettre aux couleurs de ce second tour de l’élection en France, avec un message : « N’hésitez pas contacter tous les candidats finalistes que vous connaissez, en commençant pourquoi pas, par ceux de votre région. » Tant qu’à faire !

Comment agir ?

Signez et relayer la déclaration d’utilisation de logiciels libres demandant à ce que les droits des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres soient pris en compte par le législateur, et que les pouvoirs publics encouragent l’utilisation, la production, et la diffusion de logiciels libres ;

Devenez volontaire en « adoptant » un ou plusieurs candidats, pour leur demander de signer le Pacte du Logiciel Libre.

Le site web